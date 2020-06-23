23 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Дарья Чернышова, , 17:42 — REGNUM С 23 июня в Москве сняли еще ряд санитарно-эпидемиологических ограничений. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Так, в столице в полном объеме возобновляют работу кафе и рестораны. Готовы к встрече с клиентами фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны. По словам Сергея Собянина, несмотря на сохранение части ограничений, «Москва уже вернулась к обычному ритму жизни». Вновь становится доступен водный транспорт. К докарантинному режиму работы возвращаются учреждения дошкольного образования и социальной защиты, для посещения библиотек не нужна запись. Пользоваться детскими площадками, лавочками в парках можно без ограничений.

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Также возобновляют работу туристические агентства, однако проводить экскурсии по столице все еще нельзя. По-прежнему в столице запрещены массовые мероприятия, необходимы средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

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Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как вводили ограничения

Согласно указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года в столице был введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение массовых мероприятий. Ночные клубы, букмекерские конторы, кинотеатры, детские центры закрыты. Также введен запрет на курение кальянов в общественных местах. С 17 марта отменены спектакли и другие мероприятия театров.

С 21 марта были закрыты школы — как общеобразовательные, так и спортивные — а также учреждения дополнительного образования. Для учащихся начального звена были организованы дежурные группы (не более 12 человек). Ограничено предоставление госуслуг в помещениях.

С 26 марта начал действовать режим самоизоляции. Заблокированы социальные карты, продажа билетов водителями была временно приостановлена. Для всех обязательно соблюдение дистанции в полтора метра. В стоматологические кабинеты можно обратиться только в экстренных случаях.

С 28 марта закрыты кафе, бары, рестораны. Разрешена выдача заказов с собой, доставка на дом и сохранение точек питания на предприятиях. Также была приостановлена работа объектов розничной торговли. Это правило не касалось аптек, пунктов услуг связи, продовольственных магазинов. Разрешена продажа непродовольственных товаров первой необходимости. Закрыты предприятия сферы косметических услуг. В городских детских садах организованы дежурные группы. Закрыты территории парков и заповедников.

Сотрудник ОМОН выдаёт информационный бюллетень по коронавирусу Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 13 апреля приостановлена работа речного транспорта, студий звукозаписи и производства кинофильмов, научных, технических предприятий, туристических агентств. Ограничена деятельность индивидуальных предпринимателей в области права, бухгалтерского учета, консультирования, подбора персонала, а также аренды и лизинга. Образовательная деятельность переведена в дистанционный формат. Закрыты предприятия по производству одежды, обуви, мебели, ограничено производство.

С 15 апреля начала действовать система цифровых пропусков для поездок по городу и Подмосковью. Ходить пешком разрешалось без пропуска.

Как снимали ограничения

Первыми возобновили работу предприятия промышленной и строительной отраслей. Этот этап начался 12 мая. С 20 мая в столице начали проводиться электронные торги с недвижимостью.

С 1 июня заработали организации по оказанию бытовых услуг: химчистки, мастерские, автосалоны. Был установлен график прогулок и занятий спортом. Пользование велопрокатом, с 10 апреля разрешенное только для курьеров и волонтеров, стало возможным для всех жителей столицы.

Работница фабрики в защитной маске Дарья Антонова © ИА REGNUM

9 июня были отменены электронные пропуска. Все жители города с этого момента могли гулять и пользоваться транспортом, посещать общественные места, заниматься спортом на улице без ограничения времени. Были активированы социальные карты, в полном объеме стали доступны каршеринг и сервисы такси. Также открылась часть компаний сферы услуг: салоны красоты, клиники для животных, кадровые агентства. Возобновились репетиции в театрах.

С 16 июня рестораны и кафе обслуживают посетителей на летних верандах. Электронные билеты и предварительная запись — необходимые условия для посещения выставок, зоопарка и библиотек. Возобновили работу центры стоматологии, компании по недвижимости, лизингу, а также по праву, бухгалтерскому учету, консультированию. Были разрешены спортивные мероприятия при условии, что количество посетителей не будет превышать 10 процентов от вместимости сооружения.

Температурный контроль на входе в музей МАММ Василий Иванов © ИА REGNUM

С 22 июня центры Госуслуг можно посещать без предварительной записи, но обязательно соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

На одном из последних этапов снятия ограничений, предположительно в июле (все зависит от эпидемиологической ситуации в Москве), планируется открыть театры, кинотеатры, концертные площадки.