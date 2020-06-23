Москва, 23 июня 2020, 17:13 — REGNUM После снятия ряда ограничений в Москве на работу вернулись 150 тысяч человек. Об этом 23 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
После очередного снятия ограничительных мер, ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса, на работу вышли около 150 тысяч человек.
Сегодня в Москве начали работать в обычном режиме кафе и рестораны, фитнес-клубы.
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