Москва, , 17:13 — REGNUM После снятия ряда ограничений в Москве на работу вернулись 150 тысяч человек. Об этом 23 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После очередного снятия ограничительных мер, ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса, на работу вышли около 150 тысяч человек.

«Практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали и имеют возможность работать без каких-либо ограничений с точки зрения формата работы, понимая, что есть требования Роспотребнадзора, которые необходимы нам для поддержания эпидемиологической ситуации», — пояснил Ефимов.

Сегодня в Москве начали работать в обычном режиме кафе и рестораны, фитнес-клубы.

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