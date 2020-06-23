Рязань, , 17:14 — REGNUM Дистанционное мошенничество с использованием социальной сети раскрыли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, сообщили 23 июня в пресс-службе ведомства. Вместе с коллегами из Республики Калмыкия они задержали злоумышленника, который обманул рязанца при продаже снаряжения в интернете.

38-летний рязанец обратился в полицию с заявлением, что не может получить оборудование для пейнтбола, заказанное в социальной сети. Он перевёл 15 тысяч рублей продавцу на банковский счёт, после чего тот перестал выходить на связь. Полицейские проверили страницу подозреваемого, установили, что это фейковый аккаунт, установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Республики Калмыкия.

Оперативники двух региональных УМВД задержали подозреваемого. Установлено, что молодой человек причастен к ещё одному подобному мошенничеству, при котором пострадал 39-летний покупатель из Твери. Возбуждены уголовные дела.