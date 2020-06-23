Вена, , 17:11 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated. Его опубликовали 23 июня на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

В ролике разработчики показали фрагменты геймплея и сюжетных роликов. Релиз игры на консолях уже состоялся.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игру SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated взломали за день до официального релиза. «Пиратскую» версию проекта уже можно бесплатно скачать в сети.

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