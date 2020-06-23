Курган, , 17:08 — REGNUM В Курганской области с 25 июня для голосования по поправкам в Конституцию РФ приступят к работе 963 избирательных участка. Об этом сообщил 23 июня председатель избирательной комиссии Зауралья Валерий Самокрутов.

Особенность голосования — беспрецедентные меры санитарной безопасности. Ежечасная дезинфекция участков, антисептические коврики, обработка рук, маски и перчатки, а также индивидуальные шариковые ручки каждому голосующему. Паспортные данные будут сверяться без передачи документа из рук в руки.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, правоохранители получат прозрачные лицевые экраны, халаты, перчатки и маски.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено с 25 июня по 1 июля 2020 года. Численность избирателей в Курганской области на 1 января 2020 года составила 695 038 человек.