Севастополь, 23 июня 2020, 17:17 — REGNUM Спасатели приступили к дежурству на пляже парка Победы в Севастополе. Об этом 23 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам специалистов, на пляже также обеспечено наличие лодки, а в акватории выделили зону для купания детей.
Как сообщало ИА REGNUM, на второй день после открытия купального сезона в Севастополе на посетителей пляжа Парка Победы упал навес, пострадала женщина. Позже и.о. губернатора Михаил Развожаев заявил, что местный департамент городского хозяйства должен немедленно приступить к подготовке пляжа к официальному приёму отдыхающих, в частности, выставить там спасателей.
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