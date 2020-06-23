Севастополь, , 17:17 — REGNUM Спасатели приступили к дежурству на пляже парка Победы в Севастополе. Об этом 23 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По поручению врио губернатора Михаила Развожаева на пляже Парка Победы ГБУ «Парки и скверы» обеспечено присутствие спасателей. Работа ведётся по графику: ежедневно с 08:00 до 20:00 на время действия купального сезона», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, на пляже также обеспечено наличие лодки, а в акватории выделили зону для купания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на второй день после открытия купального сезона в Севастополе на посетителей пляжа Парка Победы упал навес, пострадала женщина. Позже и.о. губернатора Михаил Развожаев заявил, что местный департамент городского хозяйства должен немедленно приступить к подготовке пляжа к официальному приёму отдыхающих, в частности, выставить там спасателей.

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