Цхинвал, , 16:57 — REGNUM Ограничения на пересечение границы с Россией продлили власти Южной Осетии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба правительства Республики.

Решение было принято на заседании правительства 23 июня с учётом эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах.

Эрик Пухаев. Эрик Пухаев «Власти идут на подобные ограничения исключительно в интересах здоровья наших граждан», — пояснил премьер-министр Южной Осетии

Действие ограничений на пересечение границы между Южной Осетией и Россией продлевается до 23 часов 59 минут 31 июля 2020 года. Отмечается, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть пересмотрены в сторону послабления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении в Южной Осетии нового случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Республике было подтверждено 84 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 50 человек, случаев летального исхода зафиксировано не было.

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