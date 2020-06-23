Орел, , 16:53 — REGNUM Около 187 коек для пациентов с положительными тестами на коронавирус свободны в Орловской области. Об этом 23 июня на брифинге заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

По его словам, на данный момент в медучреждениях развернуто 967 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, около 187 из них свободны, также есть «резервные схемы на случай осложнения ситуации».

Ранее в интервью «Орловским новостям» главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Виктория Адоньева заявила о том, что «класть уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет». Впрочем. позже в другом СМИ она заявила, что её словам были неправильно истолкованы, и она говорила о нехватке мест лишь в больнице, где работает.

На 23 июня в Орловской области подтверждено 4241 случай заражения, 2382 человека выписаны, 46 умерли. В последние дни суточный прирост пациентов с коронавирусом в регионе составляет от 55 до 65 человек.

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