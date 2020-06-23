Москва, , 16:53 — REGNUM Для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ зарегистрировалось 1 млн 51 тыс. москвичей. Такие цифры приводит Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.

Ещё 140 тысяч избирателей зарегистрировались для электронного голосования в Нижегородской области.

Отмечается, что серьезных сбоев во время онлайн-процедуры быть не должно. Система модернизирована с учетом ожидаемой нагрузки, специалисты ввели дополнительные механизмы.

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