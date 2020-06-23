Грозный, , 17:49 — REGNUM Пять бронзовых бюстов открыли в Грозном героям Советского Союза, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, в честь 75-летия Победы. Они установлены на территории мемориального комплекса славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

В Грозном увековечили память Мовлади Висаитова — командира 28-го кавалерийского полка, который в числе первых встретился на реке Эльбе в Германии с союзными войсками, пулеметчика Ханпаши Нурадилова, Александра Алейникова — старшины, совершившего подвиги под Кенигсбергом, разведчика Хансултана Дачиева, принимавшего участие в штурме Берлина в 1945 году, и участника боев за освобождение Европы от фашизма Шетиеля Абрамова.

Завершилось мероприятие под мелодии военных лет в исполнении оркестра 46-й ордена Жукова отдельной бригады.