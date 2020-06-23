Село Тербуны, Липецкая область, , 16:49 — REGNUM В Липецкой области в районном центре Тербуны состоялось торжественное открытие нового сквера Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в одном из микрорайонов коттеджной застройки райцентра благоустроили территорию площадью более десяти тысяч квадратных метров.

Основу будущего сквера заложили местные жители. Около десяти лет назад они своими силами расчистили пустырь и посадили деревья. Инициатива тербунцев получила поддержку из областного и районного бюджетов. Всего было выделено 5,3 млн рублей. Благоустройство сквера проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» при участии органов территориального общественного самоуправления, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.

В 2019 году были вымощены цветной плиткой дорожки будущего сквера, а в 2020-м — установлено освещение, лавочки, высажены вечнозеленые кустарники. Кроме того, оборудована детская спортивно-игровая площадка с резиновым покрытием, смонтирована входная арка. В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне тербунцы поддержали предложение назвать сквер в честь юбилейной даты.

«Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение», — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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