Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM В Законодательном собрании Ленинградской области сразу в трех чтениях принят законопроект, который предлагает запретить реализацию алкогольной продукции через минибары и алкомагазины, расположенные на первых этажах жилых домов. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Заксобрания Ленобласти.

В апреле 2020 года в закон «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» были внесены изменения.

Согласно им, к полномочиям субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 5 мая 2020 года устанавливаются дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«В связи с введением запрета на розничную продажу алкогольной продукции в ночные часы многие организации, используя «привилегии» общепитов, открывают торговые точки под видом «баров» или «буфетов», подтверждая свое право документально и получая на них соответствующую лицензию», — отметили в областном парламенте.

В последнее время участились жалобы местных жителей на такие организации. Только за последние два года различными ведомствами рассмотрено более 200 обращений, связанных с деятельностью данных структур. А на сегодняшний день в регионе функционирует свыше 600 объектов лицензирования, из которых 20% расположены в многоквартирных жилых домах.

Новый законопроект установит, что площадь зала «наливаек» и минибаров должна быть не менее 40 кв.м. Принятие данного закона затронет около 43 хозяйствующих субъектов, работающих в 56 объектах, 30 из которых — пивные объекты (15% от общего количества пивных заведений, расположенных в многоквартирных домах).

«По результатам обсуждения, учитывая социальную значимость законопроекта, он был принят сразу в трех чтениях», — отметили в Заксобрании Ленобласти.

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