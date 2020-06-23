Ижевск, , 16:47 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 июня проведено с момента начала наблюдений 114 779 исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего на наличие коронавируса проверен биоматериал от 106 515 жителей республики.

В течение минувших суток проведено 1216 исследований, пробы отобраны у 1163 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 23 июня выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1294 случая заражения SARS-CoV-2.