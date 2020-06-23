Москва, , 16:43 — REGNUM Состояние найденных в Москве пятерых детей оценивается как удовлетворительное. Об этом 23 июня сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям канала, дети могли появиться на свет от суррогатных матерей. Источник уточняет, что пять детей, найденных в квартире на улице Аргуновская, находились под присмотром нянь-китаянок.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения пятерых детей в квартире в жилом доме. По данным следователей, младенцы находились под присмотром двух женщин.

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