Челябинск, , 16:38 — REGNUM Челябинская область пока не увидит денег из федерального бюджета на обновление состава трамваев и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Заявка по программе «Чистый воздух» была ранее подана по назначению. Но выделение федеральных средств задерживается. Пока оно отложено на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Челябинской области потратят на новый общественный транспорт 653,5 млн рублей. При софинансировании из местных бюджетов Челябинск получит 34 автобуса, Миасс — два троллейбуса, Магнитогорск — пять трамваев, и т.д.

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