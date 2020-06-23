Рига, , 16:37 — REGNUM В ночь с 23 на 24 июня в Латвии отмечают праздник Ligo, или Янов день. Это народный праздник в честь самой короткой ночи лета, перекочевавший в христианскую эпоху ещё из языческих времён.

По традиции Ligo сопровождается народными гуляниями, танцами, песнями. В качестве угощения на столе в этот день предпочитают ячменное пиво и Янов сыр с тмином. Не менее традиционным для Латвии в последние годы стал и шашлык. Девушкам с именем Лига и парням с именем Янис принято дарить венки из дубовых листьев.

На морском побережье, и не только, власти устанавливают праздничные костры. В городах и посёлках предусмотрено много праздничных мероприятий. Молодым полагается в эту ночь найти цветок папоротника, который может стать залогом вечной любви. Но папоротник, как известно, размножается спорами.

В Латвии Лиго стал аналогом зелёного Нового года. Первым рабочим днём на этой неделе в Латвии станет четверг, 25 июня.