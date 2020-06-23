Орел, , 16:30 — REGNUM 19 медицинских работников Орловской области, у которых было выявлено заражение коронавирусом, получили страховые выплаты. Об этом 23 июня сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин, сообщили в пресс-службе облправительства.

По приведённым данным, за апрель стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом в рамках постановления Правительства РФ №415 выплачены 1270 медработникам, по постановлению Правительства РФ №484 — 652 медработникам. За май 1823 медика получили выплаты по постановлению Правительства РФ №415, 1050 — по постановлению Правительства РФ №484. За июнь 1250 медработников получили выплаты по постановлению Правительства РФ №484.

Отметим, что ещё в конце мая в департаменте здравоохранения сообщалось о том, что заражение коронавирусом было подтверждено у более чем 130 медработников. Добавим, что о тяжелом положении медиков в регионе говорят и сами врачи, и общественники. Так, супруга орловского врача, также бывший медицинский работник, общественная активистка Елена Шураева ранее выступила с обращением к президенту, в котором заявила, что больных в регионе «некому и негде лечить».

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