Курган, , 16:23 — REGNUM Стритрейсеры Кургана на дорогих и мощных автомобилях воспринимают по ночам центральные улицы города как гоночные трассы, мешая гражданам спать. В связи с чем полицейскими принято решение об усилении контроля за безопасностью на улицах столицы Зауралья в вечернее и ночное время, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Так, в период с 19:00 вечера до 7:00 утра на улице Гоголя в районе площади им. Ленина работает дополнительный передвижной прибор фотовидеофиксации. И с 1 июня здесь уже выявлено более 1200 нарушений скоростного режима.

Кроме того, усилены ночные наряды ДПС. И около 130 водителей привлечены к ответственности за нарушение требований к светопропусканию стёкол, более 100 — за наличие технических неисправностей, при которых эксплуатация автомобилей запрещена. За время усиления задержаны 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения.