Воронеж, , 16:16 — REGNUM Многопрофильный медицинский центр на 200 мест, который возводят в Воронеже специалисты Министерства обороны России, будет введён в эксплуатацию 29 июня. 23 июня ход работ на площадке проинспектировал губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На 23 июня ряд работ выполнен на 100%: это собственно строительные работы, монтаж окон и дверей, сети коммунальной инфраструктуры, отделка помещений. В завершающей фазе находится установка и подключение медицинского оборудования, идет оснащение помещений мебелью. При этом работы ведутся круглосуточно, дата сдачи — 29 июня.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин доложил, что штат нового медицинского центра тоже укомплектован, сотрудники готовы приступить к работе.

Также на смежном участке с новым медцентром предлагается построить административно-поликлинический корпус городской клинической больницы скорой медицинской помощи №8. На данный момент на земельном участке выполнены только инженерно-геодезические изыскания, требуется разработка проектной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение о строительстве в Воронеже новой инфекционной больницы было дано президентом Минобороны 22 апреля. Работы стартовали уже 24 апреля.