Симферополь, , 16:10 — REGNUM В Крыму за сутки от COVID-19 скончался один человек. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил министр здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

По его словам, в Крыму с начала пандемии зарегистрировано 623 случая COVID-19. На сегодняшний день выздоровели 416 человек. Скончались 22 человека. 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Лясковский уточнил, что за минувшие сутки скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелым хроническим заболеванием. Предположительно, это заболевание не связано с COVID-19. При этом сделанный скрининг выявил у него коронавирус.