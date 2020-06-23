Элиста, , 16:03 — REGNUM Овраг, заполненный жидкими отходами нефтепродуктов черного цвета со специфическим запахом мазута, обнаружен на территории столицы Калмыкии города Элисты, сообщили 23 июня в пресс-службе администрации города.

О разливе нефтепродуктов сообщила жительница города. При проверке выяснилось, что на улице Калачинской северо-восточнее дома №83 овраг площадью 1000 квадратных метров и глубиной около двух метров заполнен отходами нефтепродуктов.

Жители соседних улиц сообщили, что овраг с отходами нефтепродуктов находится здесь на протяжении более 10 лет, и слив опасных отходов здесь продолжается и сегодня, а яма явно вырыта под конкретные цели.

Глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников поручил управлению городского хозяйства в срочном порядке подготовить проект по утилизации нефтепродукта, а также разработать план по откачке жидкости и отсыпке ямы инертным материалом.

Проверку по факту незаконного слива нефтеотходов начала и прокуратура Элисты, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Надзорным органом к проведению проверки привлечены специалисты Межрегионального Управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия», — сообщили в прокуратуре.