Ярославль, , 16:00 — REGNUM Детские оздоровительные лагеря в Ярославской области могут открыться в первой декаде июля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Наталию Кабанову. Свое заявление она сделала в ходе заседания комитета по демографической политике Ярославской областной думы.

Детский лагерь имени Матросова City-yaroslavl.ru

К открытию готовятся 22 детских оздоровительных лагеря, из-за небольшого количества отдыхающих два объекта решено не открывать в Любимском и Пошехонском районах, «лагерь имени Титова» под Рыбинском собственник отказался открывать из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Детские лагеря могут начать принимать воспитанников не ранее начала третьего этапа снятия ограничительных мер, как вы знаете, сейчас Ярославская область на втором этапе. Мы готовимся к тому, что это произойдет в первой декаде июля… Единственное, что нас останавливает, это санитарно-эпидемиологическая обстановка. На сегодняшний день ни в одном из субъектов РФ детская оздоровительная компания еще не начата», — рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Ярославской области Наталия Кабанова.

В лагерях планируется ужесточить меры санитарно-эпидемиологического контроля. При этом перед поездкой детям не придется проходить тест на коронавирус. Между тем, уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин высказал озабоченность тем, что все детские лагеря могут работать в новых условиях.

«На 1 июня у нас ни один лагерь, даже «Сахареж», не мог выполнить требования Роспотребнадзора. Прежде всего, это постоянное проживание всего персонала на территории, и весь персонал должен быть постоянно трудоустроен в лагере, включая постоянные договоры у медицинских работников. Хотелось бы знать, сколько лагерей у нас сегодня подтвердили, что они готовы исполнить требования Роспотребнадзора», — сказал уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Детский лагерь с дневным пребыванием City-yaroslavl.ru

Представитель регионального правительства цифру не озвучила, однако утверждает, что детские лагеря будут готовы в июле.

«Все 22 лагеря исполнят требования Роспотребнадзора, и в первой половине июля начнут работать. Каждый лагерь будет принят комиссией, которая создана органами местного самоуправления с привлечением всех контрольно-надзорных органов, в том числе Роспотребнадзора, МЧС и МВД», — отметила Наталия Кабанова.

После завершения основной волны Единого государственного экзамена в школах планируется открытие лагерей с дневной формой пребывания, это может случиться после 20 июля.

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