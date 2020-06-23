Оренбург, , 15:59 — REGNUM В стационарах Оренбургской области на 23 июня находятся 458 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Из них в Оренбурге госпитализированы 317 человек, в Бузулуке — 60, в Новотроицке — 36, в Орске — 18, в Сорочинске — 17, а в Новоорске — 10.

Состояние 34 граждан оценивается как тяжёлое. Четверо находятся на аппаратах ИВЛ. Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе нашли 3310 случаев коронавирусной инфекции. 2528 пациентов уже излечились от ковида.