Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM «Мягкий запуск» игры Apex Legends на мобильных устройствах может состояться уже в 2020 году. Об этом 23 июня сообщает портал VGC.

Ранее Electronic Arts сообщала о старте «мягкого запуска» Plants vs Zombies 3. Как правило, этот термин подразумевает релиз игры только в одном регионе — с последующим расширением географии.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2019 году.

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