Орел, , 15:57 — REGNUM Выпускники лицея №32 Орла получили аттестаты с ошибкой — вместо слова «общеобразовательное» в документе значилось «общеообразовательное». Ошибку заметили выпускники и рассказали об этом в социальных сетях.

«К сожалению, произошла досадная опечатка. Ситуацию пришлось исправлять, вновь заполненные аттестаты выданы сегодня, 23 июня, выпускникам 11-х классов. Выпускникам 9-х классов новые аттестаты будут выданы 25 июня», — прокомментировала «Орловским новостям» заместитель начальника управления образования администрации города Орла Татьяна Генералова.

Аттестаты с ошибкой выдали 15 июня и, по словам родителей выпускников, многие уже успели подать документы на поступление в вузы.