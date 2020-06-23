Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
Увольнения вызваны тем, что диспансер начал принимать больных с COVID-19.
По её словам, сначала с больными COVID-19 согласились работать 70 человек, но потом их число снизилось до 15.
В Харьковской областной администрации рассказали, что следят за ситуацией в учреждении. Заявления об увольнении изучают юристы, а местные власти решают вопрос привлечения медиков в диспансер радиационной защиты.
Напомним, ранее члены организаций, представляющих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устроили акцию протеста. Они заблокировали территорию диспансера и потребовали не принимать в заведении больных с COVID-19 в «их» больнице. В результате потасовки пострадали два полицейских.
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