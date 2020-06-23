Москва, , 15:57 — REGNUM Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В квартире 23-летнего подозреваемого были обнаружены и изъяты «предметы, похожие на патроны, в количестве 35 штук», — говорится в сообщении. Предметы направили на экспертизу, которая определила, что это стандартные патроны для огнестрельного оружия, большинство из них пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.