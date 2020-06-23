Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 15:56 — REGNUM Прокуратура итальянского региона Реджо Эмилия утвердила решение об эксгумации и последующем повторном вскрытии тел 18 пожилых граждан, которые были заражены коронавирусом и весной 2020 года умерли в одном из местных домов престарелых, передают региональные СМИ во вторник, 23 июня.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело, подозреваемыми числятся пять человек. В прокуратуре подозревают, что имело место непредумышленное убийство, а также, возможно, «непредумышленное преступление против общественного здоровья».

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 22 июня, умерли 34 657 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 23 (днём ранее — на 24). Выздоровели 183 426 человек, за день этот показатель увеличился на 533 (днем ранее — на 440). Число подтвержденных носителей выросло на 218 (днем ранее — на 224). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 720. В настоящее время заражены 20 637 человек — на 335 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.