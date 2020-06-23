Москва, , 15:55 — REGNUM Ни для кого не секрет и даже школьник знает, какое давление сейчас оказывается на Россию — как разрушен на наших глазах порядок Ялты и Потсдама, как меняются границы в Европе, как расчленяются государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM историк, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

«Если читать западные русофобские СМИ, то возникает ощущение, что они внушают своим читателям, что Россия — это плод несправедливости и захватов, что территория, которая полита русской кровью, незаконно находится во владении нашей нации.

Очень важный пункт в Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности России, который будет служить на все времена и обезопасит страну и граждан от любого катаклизма во внутренней политике.

Например, в 90-е годы прошлого века пришли к власти и правили бал откровенные ненавистники и глумители над всей нашей историей. Они были готовы идти на любые уступки, объявляя нашу внешнюю политику именно тоталитарным империализмом.

Теперь этого сделать будет нельзя. Навеки вечные в Конституции будет прописано, что никакому правителю, какой бы он ни был, никакой власти, никаким лицам нельзя будет даже подумать об этом. Это будет уже против Конституции, что очень важно.

Второй очень важный аспект, который вызвал раздражение на Западе у наших недоброжелателей, — это, как я именую, деколонизация внутреннего права. Это пункт о том, что примат нашей Конституции, внутренних законов над всякими международными соглашениями и решениями.

Это не означает, что Россия не собирается соблюдать подписанные соглашения. Но это не даст другим организациям, например Совету Европы, никакого права указывать нам, как вести себя в области морали, брачного законодательства и т. д. Не случайно это вызвало нарекания на Западе.

Это очень важные пункты в Конституции, которые закрепляют суверенитет правовой системы страны, а любая правовая система, которая строится на базовых общепринятых в 21-м веке принципах, но тем не менее обязательно несет на себе отпечаток истории социального и культурного контекста.

Сейчас это будет именно так, потому что Конституция 1993 года принималась в очень специфический момент — общество было абсолютно расколотым и задача той Конституции была разрушить все остатки того, что было в Советском союзе, как будто от противного, главное, чтобы было не так. В частности, социальная тема была прописана чисто декларативно.

Хочу отметить, что любая Конституция, наряду с общепризнанными, общими концептуальными принципами, обязательно должна быть конкретной, применительно к конкретным условиям страны — учитывать религиозно-философский, исторический контекст, нравы, обычаи и т. д.

А нынешняя Конституция будет включать накопившиеся за годы наболевшие темы. Поправки не могут послужить чему-то плохому, а только хорошему, только коррекция в сторону улучшения. При этом надо понимать, что всё не изменится в одночасье. Страна будет жить так, как мы сами будем вести себя. Будем мы честно трудиться, тогда и вокруг всё очистится.

Конечно, надо обязательно идти голосовать, как бы мы ни относились и сомневались. Потому что, если вы не хотите заниматься политикой, политика займется вам. В жизни поколений, может быть, только раз бывает такой шанс отдать свой голос, выразить свою позицию в Основном законе страны.

Не воспользоваться такой возможностью — это незрелость и подростковый максимализм. Нельзя игнорировать голосование по такому важнейшему документу с политической точки зрения», — высказала свое мнение Наталия Нарочницкая.

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