Санта-Моника, США, , 15:53 — REGNUM Предстоящая игра Crash Bandicoot™ 4: It's About Time может выйти и на PC. Об этом 22 июня сообщил портал PCGamesN.

Представители Activision заявили, что они «оценивают дополнительные платформы». Изначально релиз игры планировался только на консоли PS4.

Напомним, Activision анонсировала новую игру о приключениях Крэша Бандикута. В ней герой вместе со своими друзьями отправится в путешествие сквозь пространство и время.

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