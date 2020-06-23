Тирасполь, , 15:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории Приднестровья от COVID-19 скончался еще один пациент, в результате чего их общее число выросло до 45. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 80-летний мужчина, который поступил в Бендерскую городскую больницу 20 июня с диагнозом правосторонняя нижнедолевая пневмония, а позднее у него тест на коронавирус дал положительный результат.

Также указывается, что у мужчины имелись сопутствующие хронические заболевания и, несмотря на все усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

Кроме этого, известно, что в Приднестровье всего выявили 1158 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 31 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.