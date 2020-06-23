Курган, , 15:51 — REGNUM Для дачников Кургана в дни голосования по поправкам в Конституцию проезд в город будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Плата за проезд на пяти «дачных» маршрутах не будет взиматься 25 и 26 июня 2020 года. Проезд в автобусах №№ 80,81,82,84 и 86, идущих в Курган с 9:00 до 15:00, будет бесплатным.

Обратно можно будет уехать бесплатно с 16:00 при наличии календаря, который выдают на участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию.