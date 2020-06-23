Москва, , 15:57 — REGNUM Мораторий на административные штрафы за продажу билетов на общественном транспорте, а также за расчёты в сфере ЖКХ без контрольно-кассовой техники продлён в России до 1 октября 2020 года. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, документ 23 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормы о штрафах должны были вступить в силу 1 июля, но теперь это случится не ранее, чем через три месяца. В Кодексе об административных правонарушениях РФ оговорено, что неприменение кассовых аппаратов в установленных законом случаях наказывается штрафом для должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера расчета при продаже билета, но не менее 10 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф возрастает от трех четвертых до одного размера такой суммы, но не менее 30 тыс. рублей.

Этот же закон откладывает до октября введение некоторых других штрафов, связанных с применением контрольно-кассовой техники на транспорте и в сфере ЖКХ.