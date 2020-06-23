Москва, , 15:49 — REGNUM Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы отклонил апелляцию на арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, у которого обнаружили рак, и других фигурантов дела, сообщает пресс-служба суда.

Во время заседания защита Калви сообщила, что у подсудимого обнаружили онкологическое заболевание, и в связи с этим просила суд смягчить меру пресечения.

Помимо Калви по делу проходят партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Все фигуранты дела останутся под домашним арестом до 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, всем подсудимым предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, во время покупки банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро» цены на акции были завышены, что привело к убыткам банка.

При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 миллиона рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по мнению Дельпаля, уже сумма в 4 миллиарда рублей.