Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Власти Ростовской области готовятся к очередному этапу смягчения ограничительных мер, которые были введены в связи с угрозой распространеняи коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с SARS-CoV-2 заявил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Мы сделали очередные шаги по смягчению ограничений. <…> Мы продолжаем работу, мониторим ситуацию и фактически готовимся к следующему этапу снятия ограничений. Что важно — это продолжение чёткого исполнения санитарных норм и правил, сохранение масочного режима в общественных местах. Пока ситуация не позволяет нам поступать по-иному», — отметил донской губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что с 22 июня в Ростовской области при строгом соблюдении санитарных требований открыли гостиницы, ярмарки, музеи под открытым небом и библиотеки, фитнес-центры. Также возобновлена работа многофункциональных центров.