Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 16:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался врач-реаниматолог родильного дома №9. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Свеча памяти
Свеча памяти
Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако уточнить причины смерти медика в ведомстве пока не смогли.

Отметим, что в настоящий момент в неофициальном «Списке памяти» Санкт-Петербурга и Ленинградской области значится 61 фамилия медицинских работников, сотрудников больниц, клиник, роддомов и других медицинских учреждений, которые умерли в пандемии коронавируса. Этот список составляется активистами на основе информации от коллег, друзей и родственников умерших медиков.

Среди новых имен в «Списке памяти» значатся: студент 6 курса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Альхауадж Абдуллах, который пришел на помощь старшим коллегам и пошел работать в больницу, фтизиатр из этого же университета Владимир Шевцов, 52-летняя педиатрической поликлиники №111 Ольга Григоренко, 52-летний патологоанатом Городского патологоанатомического бюро Сергей Гусев, 62-летний невролог городской больницы №15 Вячеслав Кобылецкий, 73-летний лифтёр детской городской больницы №5 имени Филатова Борис Петров, 42-летняя медсестра женской консультации Ольга Цапулина.

13 июня не стало студента-медика Альхауаджа Абдуллаха из Саудовской Аравии
13 июня не стало студента-медика Альхауаджа Абдуллаха из Саудовской Аравии
ПСПбГМУ
31 мая умер доцент кафедры социально значимых болезней и фтизиопульмонологии «Первого меда» Владимир Шевцов
31 мая умер доцент кафедры социально значимых болезней и фтизиопульмонологии «Первого меда» Владимир Шевцов
ПСПбГМУ
9 июня не стало врача-невролога Горбольницы №15 Вячеслава Кобылецкого
9 июня не стало врача-невролога Горбольницы №15 Вячеслава Кобылецкого
Коллега Татьяна Я.

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Также среди новых имён в этом скорбном списке — регистратор Тосненской клинической межрайонной больницы Ленинградской области 74-летяя Мария Ильеня и 51-летняя участковый терапевт Центральной медсанчасти №38 ФМБА города Сосновый Бор в Ленобласти Ирина Якубовская.

26 мая ушла из жизни медицинский регистратор Тосненской КМБ Мария Ильеня
26 мая ушла из жизни медицинский регистратор Тосненской КМБ Мария Ильеня
Тосненская КМБ

Как сообщалось, 17 медиков Санкт-Петербурга, помогавших больным с коронавирусной инфекцией и скончавшимся от COVID-19, посмертно награждены новым орденом Пирогова.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин посмертно наградил орденом Пирогова 17 петербургских медиков