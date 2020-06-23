Берлин, , 15:42 — REGNUM Дилеры немецкой компании Mercedes обнародовали стоимость обновлённого Mercedes-AMG GLA. Информация об этом появилась на сайте автокомпании.

Базовая комплектация Mercedes-AMG GLA 35 с двухлитровым турбированным мотором M260 производительностью 306 «лошадей» (400 Нм момента) стоит 4 млн 170 тыс. рублей.

За эти деньги покупатель получит авто с 8-скоростным «роботом» DCT-8G и приводом 4×4.

Также данная модель оснащена традиционной радиаторной решёткой с вертикальными планками и двумя патрубками системы выхлопа. Модель укомплектована 19-дюймовыми колёсными дисками. Внутри машины «спортивный» декор, а у передних кресел есть увеличенная боковая поддержка.

Модификация GLA 45 S в базовой версии стоит 5 млн 360 тыс. рублей. В качестве силового агрегата у такой модели под капотом установлен двухлитровый турбомотор M139 производительностью 421 л. с. (500 Нм. Агрегатируется мотор с 8-скоростным «роботом» DCT-8G и приводом AMG Performance 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задней оси.

Ранее спортивное подразделение немецкой марки Mercedes представило совершенно новый электрический турбонагнетатель отработавших газов, который будет устранять такое явление, как турбояма. Система электрического турбонагнетателя похожа на ту, что используется в моторах гоночных болидов Формулы 1.

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