Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Группа хакеров взломала базу данных 200 полицейских управлений в Соединенных Штатах и опубликовала файлы объемом 296 ГБ, в том числе, касающиеся Индонезии, сообщает Sindonews.

Известно, что 89 файлов об Индонезии, в основном связанных с терроризмом, просочились в сеть.

Издание отмечает, что были опубликованы файлы более чем за десять лет, принадлежащие более чем 200 полицейским департаментам и правоохранительным центрам в США. Большинство файлов — это отчеты полиции, бюллетени по безопасности, руководства для правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, личные данные 1,3 млн служащих системы министерства образования и культуры Индонезии украли хакеры, взломавшие компьютерную сеть ведомства.

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