Токио, , 15:39 — REGNUM Японский бренд модной одежды Samantha Vega выпустит линейку женских сумочек и клатчей, вдохновлённых медиафраншизой Pokemon. Об этом 23 июня сообщает издание Kotaku.

На сумочках будут изображены лица различных покемонов. Пока неизвестно, как скоро необычные аксессуары поступят в продажу.

Напомним, Pokemon — это серия видеоигр о сражениях фантастических существ покемонов. Позже по её мотивам выпустили одноимённый аниме-сериал и несколько полнометражных картин.

