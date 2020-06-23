Уфа, , 15:44 — REGNUM Киносеанс под открытым небом пройдет в Уфе. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 июня на площади рядом с ГКЗ «Башкортостан» в формате автокинотеатр будет показан фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима. Начало сеанса в 22:00 часов, а начало сбора на мероприятие в 21:30 часов.

Отмечается, что показ фильма приурочен к параду Победы. При этом фильм можно будет посмотреть совершенно бесплатно. Но нужно заранее забронировать билет по телефону +79 196 124 049, поскольку количество мест ограничено.

По слова организаторов мероприятия, звук будет транслироваться прямо в автомобиль.

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