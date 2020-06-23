Казань, , 15:44 — REGNUM На площади Свободы и центральных улицах Казани 24 июня состоится торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие начнется в 10:00, перед этим улицы и технику обработают дезинфицирующими средствами, информирует пресс-служба городской администрации.

В шествии примут участие около тысячи военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, сотрудников МЧС и МВД, 40 единиц военной техники, в том числе знаменитый танк Т-34 «Колхозник Татарии». В составе механизированной колонны пройдут танковые колонны из 200 машин, переданных фронту в 1943 году. Также по улицам города проедет артиллерийская установка, легендарные «Катюши», современные бронетранспортеры. Завершит шествие проезд ретро-автомобилей и исполнение военным оркестром песни «День Победы».

Прямую трансляцию торжеств можно будет увидеть на местном телеканале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии 24 июня состоится парад Победы, но зрителей, по понятным причинам, на это мероприятие не приглашают. Салют в этот день не предусмотрен.

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