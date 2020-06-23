Владикавказ, , 16:23 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил благодарственные письма медработникам из Москвы, направленным в республику для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Вторая бригада московских врачей на протяжении почти двух недель работала в Северной Осетии. Возглавил выездную группу заместитель главного врача городской клинической больницы №17 департамента здравоохранения Москвы Сергей Ларичев. В состав бригады вошли анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог, инфекционист, медсестра-анестезист.

Отмечается, что столичные специалисты в период своего нахождения в Северной Осетии оказывали коллегам из республики методическую и консультационную помощь по организации лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они также побывали в медучреждениях амбулаторного и «красных зонах» госпиталей.

«Отдельная благодарность вам от всех жителей республики и от меня лично за помощь в организации лечения COVID-положительных пациентов. Плечом к плечу с медиками Северной Осетии вы боролись за жизнь и здоровье пациентов. Ваш опыт был очень полезен и важен», — обратился Битаров к московским медикам.

В ответном слове Ларичев отметил, что в Северной Осетии наблюдается спад заболеваемости. Вместе с тем, по его словам, медики республики уже наработали достаточный опыт, чтобы в дальнейшем держать ситуацию под контролем.