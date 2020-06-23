Тверь, , 15:30 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, также два пациента с положительными тестами на заражение скончались. Данные 23 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 109 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом.

Всего в Тверской области за период пандемии подтверждено 3256 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2070 человек. 61 человек с подтверждёнными положительными тестами на коронавирусом умерли.