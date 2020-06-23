Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области предусмотрели три фактора защиты при обеспечении безопасности голосования по поправкам в Конституции. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на брифинге.

Будет использоваться «защита временем», временные интервалы, исключающие скученность. Также предусмотрена «защита расстоянием», для обеспечения безопасной дистанции — мебель и кабинки расставлены специальным образом.

Кроме того, всех участников и организаторов голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты.

«Предусмотрены отдельные помещения для людей с клиникой ОРВИ, которые при этом все же захотят принять участие в голосовании», — добавил Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, основным днём для голосования выбрали 1 июля 2020 года.

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