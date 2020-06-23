Вашингтон, , 15:29 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 31 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране 31 012 человек заразились коронавирусом, в результате чего их общее число составило 2 312 302.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 умерли 425 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 120 тысяч.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились свыше 640 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 39 человек.

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