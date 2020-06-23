Москва, , 15:26 — REGNUM По итогам мая 2020 года наибольшей популярностью среди подержанных моделей Lada в России пользовался автомобиль ВАЗ-2114. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За последний месяц весны в России было перепродано 7725 экземпляров Lada 2114, что на 30% меньше, чем год назад за этот же месяц.

На втором месте по перепродажам в модельном ряду российской марки Lada 2107 с результатом в 6541 авто — на 35% меньше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает в этом модельном рейтинге Lada 2121. Её в мае текущего года на вторичном рынке приобрели 5584 автолюбителя. Это на 16% меньше, чем в мае 2019 года.

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились Lada 2170 Priora (5018 ед.; — 39%) и Lada 2110 (5001 ед.; — 35,6%).

Напомним, по итогам мая текущего года самой покупаемой новой моделью Lada на авторынке РФ стала Granta. Всего за указанный месяц российские автолюбители приобрели 5997 экземпляров Lada Granta.

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