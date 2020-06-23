Орел, , 15:21 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 июня.

По данным федеральной статистики, за сутки выписаны с выздоровлением 189 человек, один человек скончался.

Всего в Орловской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4241 человека, выздоровели 2382 человека. 46 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

«В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1973 жителей Орла, 509 зараженных — в городе Мценске и Мценском районе, 423 — в Орловском районе, 119 — в Болховском районе, 106 — в Ливнах», — уточнили в региональном оперативном штабе.