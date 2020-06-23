Ашхабад, , 15:19 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение в честь военного парада, который состоится в Москве в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Об этом глава государства сообщил на рабочем совещании по итогам его поездок в регионы, передает пресс-служба президента.

Туркменский лидер отметил, что его новое стихотворение «Durnalar» («Журавли») воспевает мужество, проявленное туркменскими солдатами во время Великой Отечественной войны.

Продолжая эту тему, Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что на параде Победы будет присутствовать правительственная делегация Туркмении, возглавляемая министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым, а 70 туркменских солдат и офицеров промаршируют по Красной площади вместе с военнослужащими из других стран бывшего СССР.

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