Москва, , 15:13 — REGNUM Первый этап клинических исследований вакцины против коронавируса начался в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, сообщили 23 июня в пресс-службе университета.

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины начался 18 июня — препарат получили 18 добровольцев. 23 июня вакцину получили еще 20 человек. В первые часы у некоторых добровольцев наблюдается незначительное повышение температуры, головная боль и другие поствакцинальные реакции.

Все симптомы прошли самостоятельно в течение суток. Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского Университета Елена Смолярчук заявила, что реакция на вакцину против коронавируса была стандартной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для массовой вакцинации населения против коронавируса необходимо наладить выпуск до 70 млн доз.

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