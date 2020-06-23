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Новости о празднике, отмечаемом в России 27 июня.

В этот день традиционно проводятся фестивали, выставки, концерты, дискотеки, спортивные соревнования, участниками которой являются молодые люди. День молодежи в России проводятся как под открытым небом (в парках, на площадях и набережных), так и в помещениях.

Международный день молодежи установлен ООН. Этот праздник отмечается 12 августа.

