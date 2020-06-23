Нижний Новгород, 23 июня 2020, 15:12 — REGNUM 27 июня в Нижегородской области состоится образовательный онлайн-форум «Команда изменений» и молодежный онлайн-фестиваль «Молодежный WEEKEND», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятия приурочены ко Дню молодежи. Хедлайнерами станут DJ Карина Истомина и нижегородский музыкант Антон Киреев. В эфире зрители смогут познакомиться с нижегородскими спортсменами и представителями общественных организаций.
Также будут представлены образовательные программы в формате ZOOM по направлениям «Лидеры изменений», «Медиапространство» и «Творчество в современных реалиях». Спикерами выступят региональные и федеральные эксперты и специалисты молодежного центра Нижегородской области «Высота».